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BEYOĞLU'NDA BİNADA ÇÖKME RİSKİ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 15:42 | Son Güncelleme

Ersan SAN - İstanbul DHA - Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Ersan SAN - İstanbul DHA - Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katındaki sıvalar döküldü. O sırada şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facia yaşanmadı. Üst katlarda kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, binanın zemin katı kafe olarak kullandılıyordu. Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çökme ihtimaline karşı boşaltılarak, mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntü

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