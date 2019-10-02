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Beyoğlu'nda binada çökme riski (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Ersan SAN-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katındaki sıvalar döküldü. O sırada şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facia yaşanmadı. Üst katlarda kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, binanın zemin katı kafe olarak kullanılıyordu. Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çökme ihtimaline karşı boşaltılarak, mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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