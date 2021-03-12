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  4. Beyoğlu’nda bir adam evinde asılı olarak bulundu

Beyoğlu’nda bir adam evinde asılı olarak bulundu

12.03.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda yalnız yaşayan Selahattin Kanat isimli şahıs komşuları tarafından evinde asılı olarak bulundu.Olay, Beyoğlu Hacımimi mahallesi Hisar Yanı sokakta saat 14.00’da meydana geldi.

Beyoğlu’nda yalnız yaşayan Selahattin Kanat isimli şahıs komşuları tarafından evinde asılı olarak bulundu.
Olay, Beyoğlu Hacımimi mahallesi Hisar Yanı sokakta saat 14.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Selahattin Kanat’dan (60) komşuları bir süre haber alamadı. Kanat’ı merak eden komşuları açık camdan içeri girip kapıyı açtıklarında adamı asılı olarak gördü. Bunun üzerine komşular, yakınlarına ve polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kanat’ın cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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