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Beyoğlu’nda bir evden 500 euro ve 200 TL para çalan hırsız kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda bir evden 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 500 euro ve 200 TL para çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu’nda bir evden 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 500 euro ve 200 TL para çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızın apartmana giriş ve çıkışındaki rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, zanlı sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, Beyoğlu Bereketzade Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 11.00 sıralarında bir apartmanın önüne bir kişi geldi. Apartman sakininin kapıyı açtığını gören şahıs, kapıyı tutarak bir süre etrafı kolaçan etti. Daha sonra da apartmana giren şahıs, bir evden 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 500 euro ve 200 lira para alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarından eşkali belirlenen H.Ö (37) isimli şahıs, 18 Şubat günü Beyoğlu Perşembe Pazarı üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın yapılan incelemesinde yoklama kaçağı olarak arandığı, ayrıca “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, “Uyuşturucu Madde Kullanmak”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Görevi Yaptırmamak için Direnme”, “Karşılıksız Yararlanma” ve “Kasten Yaralanma” suçlarından olmak üzere toplamda 6 suç kaydı olduğu tespit edildi. Zanlı, 19 Şubat günü sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Şahsın apartmana giriş ve çıkışındaki rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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