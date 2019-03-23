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Beyoğlu’nda "Bir Hoş Sedâ" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 08:39 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan “Bir Hoş Sedâ” sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan “Bir Hoş Sedâ” sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergide, kurulduğu günden bugüne Beyoğlu’nda Belediye Başkanlığı yapanların resimleri ve biyografileri yer alıyor.
Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bir Hoş Sedâ’ sergisi Belediye Başkanlığı Sergi salonunda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış programına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, eski dönem Belediye Başkanları ve belediye çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı.
Protokol konuşmalarıyla başlayan açılış töreninde eski dönem belediye başkanları şehrin modernleşmesini sağlayan süreçleri anlattı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan döneminde faaliyete geçirilen projeler sergide görüntülü olarak da tabletlerde yer aldı. Kurulduğu günden bugüne Beyoğlu Belediye Başkanlığı yapanların resimleri ve biyografileri ise Belediye Başkanlık Binasının içine yerleştirildi. Başkanların resimleri ve biyografileri belediye binasında sürekli kalacak ve sergiyi sanat severler gezebilecek.
“Geçmiş başkanlarımızı da analım istedik”
Bir şehrin 15. yüzyılda başlayan hikayesini bir sergiyle anlatmaya çalışmanın zor bir iş olduğunu vurgulayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bu binada hizmet vermiş insanları anmak, hatırlamak onun bir müze tanıtımını inşa etmek gibi bir duygumuz ve hazırlıklarımız vardı. İşin doğrusu son dönemimizin son günlerine girerken bizde neler yaptığımızı anlatalım. Bu anlatımla birlikte geçmiş başkanlarımızı da analım ve böylelikle onları takip edelim diye düşündük. Bu sergi hem binanın yapımı münasebetiyle olması gereken bölümünün tamamlanması hem ayrılırken yaptıklarımızı anlatma gayreti hem de eski başkanlarımızı yeniden anma düşüncesi bir araya geldi. Güzelde oldu” ifadelerinde bulundu.

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