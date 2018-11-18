HABER

Beyoğlu'nda bir kadın karnından bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 10:20 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, Cem B.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda, Cem B. adlı kişi, evine çağırdığı kadın arkadaşı A.A.'yı karnından bıçakladı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın, delil kalmaması için giysilerini çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenildi.

Olay, Cihangir Kılıçali Paşa Mahallesi Akarsu Çıkmazı 1/1 numarada dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.A. isimli kadın, geçtiğimiz hafta bir eğlence mekanında tanıştığı Cem B.'nin daveti üzerine evine gitti. Cem B., kapıyı açar açmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle kadını karnından ve elinden bıçakladı. Bıçaklandığını ilk anda anlayamayan kadın, karnındaki ıslaklığın kan olduğunu fark edince kendini dışarı attı. Polisi ve sağlık görevlilerini telefonla arayıp haber veren kadın, daha sonra bir yere oturarak eliyle karnına tampon yaptı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Saldırının ardından, üzerine kan sıçrayan giysilerini, delil kalmaması için çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenilen Cem B. ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Halil Sezai sevenleriyle buluştuHalil Sezai sevenleriyle buluştu
İmam nikahlı kadın, 1 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdüİmam nikahlı kadın, 1 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Kate Upton anne oldu! İşte bebeği

Kate Upton anne oldu! İşte bebeği

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir yaşındaki bebeğini döverek öldüren anne: Canım istedi!

Bir yaşındaki bebeğini döverek öldüren anne: Canım istedi!

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Annesini sırtından ve kafasından bıçaklayan kadın intihar etti

Annesini sırtından ve kafasından bıçaklayan kadın intihar etti

Ölümle burun buruna geldi! İşte o an

Ölümle burun buruna geldi! İşte o an

Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktı

Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktı

Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.