HABER

Beyoğlu'nda bir kadın karnından bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 10:23 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda Cem B.

Beyoğlu'nda bir kadın karnından bıçaklandı

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN /İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda Cem B. adlı kişi, evine çağırdığı kadın arkadaşı A.A.'yı karnından bıçakladı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın, delil kalmaması için giysilerini çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenildi.
Olay, Cihangir Kılıçali Paşa Mahallesi Akarsu Çıkmazı 1/1 numarada dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.A., geçtiğimiz hafta bir eğlence mekanında tanıştığı Cem B.'nin daveti üzerine evine gitti. Cem B., kapıyı açar açmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle kadını karnından ve elinden bıçakladı. Bıçaklandığını ilk anda anlayamayan kadın, karnındaki ıslaklığın kan olduğunu fark edince kendini dışarı attı. Polisi ve sağlık görevlilerini telefonla arayıp haber veren kadın, daha sonra bir yere oturarak eliyle karnına tampon yaptı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Saldırının ardından, üzerine kan sıçrayan giysilerini, delil kalmaması için çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenilen Cem B. ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda bir kadın karnından bıçaklandıBeyoğlu'nda bir kadın karnından bıçaklandıBeyoğlu'nda bir kadın karnından bıçaklandı

PARTNERTicaret Bakanlığı PlayStation için soruşturma başlattıTicaret Bakanlığı PlayStation için soruşturma başlattı
Akar, ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştüAkar, ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü
İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davasıİstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

Kate Upton anne oldu! İşte bebeği

Kate Upton anne oldu! İşte bebeği

Burak Yılmaz hedefine ABD'yi koydu

Burak Yılmaz hedefine ABD'yi koydu

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Hz. Ali'nin Zülfikar'la kestiği rivayet edilen kayaya defineciler dadandı

Hz. Ali'nin Zülfikar'la kestiği rivayet edilen kayaya defineciler dadandı

AK Partili vekilden Yeni Şafak'ın haberine tepki: Adalet hepimize lazım!

AK Partili vekilden Yeni Şafak'ın haberine tepki: Adalet hepimize lazım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.