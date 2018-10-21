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BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİ KALDIRIMDA ÖLÜ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda bir kişi kaldırımda ölü bulundu.

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda bir kişi kaldırımda ölü bulundu.
Olay saat 06.00 sıralarında Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde caddeden geçen vatandaşlar kaldırım üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Hayatını kaybeden kişinin 35 yaşlarında olduğu üzerinde herhangi bir darp ve yaralama izine rastlanmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Hayatını kaybeden vatandaştan görüntü
-Hayatını kaybeden kişinin ambulansa konulması
-Genel ve detaylar

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