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BEYOĞLU'NDA BİR OTELDEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

  Beyoğlu'nda bir otelin lobisinden İtalyan turistin çantasının çalınması anı güvenlik kameralarına yansıdı.  Edinilen bilgiye göre Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat'ta 16.00 sıralarında Beyoğlu'ndaki bir otel lobisinden İtalyan turist P.O'nun (53) çantasının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda bir otelin lobisinden İtalyan turistin çantasının çalınması anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat'ta 16.00 sıralarında Beyoğlu'ndaki bir otel lobisinden İtalyan turist P.O'nun (53) çantasının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.
Oteldeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı otelde kalan Cezayir uyruklu A.M'nin (45) gerçekleştirdiğini belirledi.
Polis ertesi gün Cezayir uyruklu şüpheli A.M'yi Beyoğlu'nda yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin otel lobisinde telefonla konuşarak oyalandığı, üzerindeki çantalarını yerleştirmek bahanesiyle koltuktaki çantayı alıp uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri

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