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 Beyoğlu'nda bir otomobil alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda seyir halindeki bir otomobil yol ortasında yanmaya başladı.

 Beyoğlu'nda bir otomobil alev alev yandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda seyir halindeki bir otomobil yol ortasında yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü panikle kendini dışarı atttı ve yangın tüpüyle müdahale etti. İtfaiye ekibinin soğutma çalışmasına başlayacağı sırada bir anda bastıran sağanak yağmur, yanan aracın soğumasına etkili oldu. Otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.

Olay saat 12:30 sıralarında yaşandı. Şişhane'den Taksim Meydanı istikametine ilerleyen otomobil Refik Saydam Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü yangını fark ederek kendini dışarı attı. Otomobilinde bulundurduğu yangın tüpünü alan sürücü alevlere müdahale etti. Giderek büyüyen yangını söndürmek mümkün olmadı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. İtfaiyenin müdahalesi sırasında yoldan geçen bir Yunus polisi ekibi trafiği durdurarak önlem aldı.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ YAĞMUR SOĞUTTU

İtfaiye ekibinin soğutma çalışmasına başlayacağı sırada bir anda bastıran sağanak yağmur yanan aracın soğumasına etkili oldu. Ön kısmı hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılarak götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda bir otomobil alev alev yandı Beyoğlu'nda bir otomobil alev alev yandı Beyoğlu'nda bir otomobil alev alev yandı Beyoğlu'nda bir otomobil alev alev yandı

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