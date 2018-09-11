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BEYOĞLU'NDA BİR OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:31 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda seyir halindeki bir otomobil yol ortasında yanmaya başladı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda seyir halindeki bir otomobil yol ortasında yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü panikle kendini dışarı atttı ve yangın tüpüyle müdahale etti. İtfaiye ekibinin soğutma çalışmasına başlayacağı sırada bir anda bastıran sağanak yağmur, yanan aracın soğumasına etkili oldu. Otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.
Olay saat 12:30 sıralarında yaşandı. Şişhane'den Taksim Meydanı istikametine ilerleyen otomobil Refik Saydam Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü yangını fark ederek kendini dışarı attı. Otomobilinde bulundurduğu yangın tüpünü alan sürücü alevlere müdahale etti. Giderek büyüyen yangını söndürmek mümkün olmadı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. İtfaiyenin müdahalesi sırasında yoldan geçen bir Yunus polisi ekibi trafiği durdurarak önlem aldı.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ YAĞMUR SOĞUTTU
İtfaiye ekibinin soğutma çalışmasına başlayacağı sırada bir anda bastıran sağanak yağmur yanan aracın soğumasına etkili oldu. Ön kısmı hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılarak götürüldü.

Görüntü dökümü
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ
-Alevli yanan otomobil
-Sürücünün yanan otomobil etrafında koşturması
-İtfaiyenin gelişi
-Yangına müdahalesi
-Araç trafiğinin durması
-Etrafı kaplayan dumanlar

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
Sağanak yağmurun başlaması
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Otomobil sürücüsü (Beyaz tişort, kot pantolon, terlikli olan)
-Polis ekipleri
-Genel ve detay görüntüler

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 Beyoğlu'nda bir otomobil alev alev yandı Beyoğlu'nda bir otomobil alev alev yandı
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