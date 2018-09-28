- Beyoğlu'nda Brezilyalı turistlere hırsız şoku

Hasan YILDIRIM- Taner YENER/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda apart daireye giren hırsız, uyuyan iki turistin cep telefonu alarak kaçmak istedi. Bu sırada uyanan turist, hırsızla göz göze geldi. Turisti darp eden hırsız, çaldığı iki telefon ile olay yerinden kaçtı.
Olay, Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Elektrik sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Brezilya'dan Türkiye'ye tatile gelen Andre Giles ile kız arkadaşı Livis Fernandes, Beyoğlu'ndaki apart daireye yerleşti. Sokakta dolaşan 4 hırsızdan 3'ü gözcülük yaparken biri pencerenin demir parmaklıkları kırarak içeri girdi. Evdeki gürültüyle uyanan Andre Giles birden hırsızla göz göze geldi. Hırsızı engellemek isteyince aralarında itişme yaşandı. Andre, gözüne aldığı darbe ile yere düşünce hırsız iki cep telefonunu alarak kaçtı. Dışarı çıkan Brezilyalı turistler çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, turistlerden aldığı bilgiler ile hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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