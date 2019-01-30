IHAAW143524-ASA/02-01-2019

- Beyoğlu’nda bulunan bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor

02.01.2019 14:35:24 TSI

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