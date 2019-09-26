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Beyoğlu'nda çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:33 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda deprem nedeniyle bir binada çatlaklar oluştu, bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi.

Beyoğlu'nda çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda deprem nedeniyle bir binada çatlaklar oluştu, bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi. 6 dükkan ve 4 dairenin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi.
İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada çatlaklar oluştu, sıvası döküldü. Bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi. 6 dükkan ve 4 dairenin bulunduğu bina Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından boşaltılarak mühürlendi. Ekipler, bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Binadan tahliye edilenlerin ise dışarıda bekleyişi sürüyor.

DEPREMDEN DOLAYI BELEDİYE EKİPLERİ BİNAYI BOŞALTTI
40 yıldır binada oturduğunu söyleyen Naim Sarı, "Deprem dolayısıyla belediye ekipleri binayı boşalttılar. Yaşayan 16 kişi vardı hepsi dışarı çıktı. Şuan mağdur durumdayız. Depremden dolayı İki bina arasındaki sıvalar döküldü. Ama iç kısımlarda bir şey yok. Kalacak bir yerimiz yok" dedi.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda çatlaklar oluşan bina tahliye edildiBeyoğlu'nda çatlaklar oluşan bina tahliye edildiBeyoğlu'nda çatlaklar oluşan bina tahliye edildiBeyoğlu'nda çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

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