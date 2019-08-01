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Beyoğlu'nda çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi önce darp edildi sonra bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 09:40 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun yakınları tarafından darp ediilip bıçaklandı.

Beyoğlu'nda çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi önce darp edildi sonra bıçaklandı

Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun yakınları tarafından darp ediilip bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Camiikebir Mahallesi, Kasımpaşa Camii sokakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Suriye uyruklu bir kişi, 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz etti. Durumu öğrenen çocuğun yakınlarından oluşan bir grup, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi aramaya başladı. Sokakta Suriye uyruklu bu kişiye rastlayan çocuğun yakınları adamı önce kovaladı sonra da darp etmeye başladı. Yakınlarından biri de onu bıçakldı. Olayı gerçekleştiren kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevrede toplanan gruptan bazıları yaralının ambulansa da alınmamasını istedi. Yaralı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAFLI)

Beyoğlu'nda çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi önce darp edildi sonra bıçaklandıBeyoğlu'nda çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi önce darp edildi sonra bıçaklandıBeyoğlu'nda çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi önce darp edildi sonra bıçaklandı

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