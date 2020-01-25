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  4. Beyoğlu’nda çökme meydana gelen 2 katlı binanın yıkımına başlandı

Beyoğlu’nda çökme meydana gelen 2 katlı binanın yıkımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda gece saatlerinde çökme meydana gelen binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı.

Beyoğlu’nda gece saatlerinde çökme meydana gelen binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Çökme esnasında binanın boş olduğu öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde Beyoğlu Karaköy Müeyyedzade Mahallesi Leblebici Şaban Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın ikinci katının zemininde çökme meydana geldi. Çökmenin ardından giriş katında bulunan ve berber dükkanı olarak kullanıldığı öğrenilen kat molozlarla doldu. Çökmenin meydana geldiği binanın berber dükkanı olarak kullanılan katının haricinde diğer katlarının boş olduğu öğrenildi. Çökmenin ardından ekipler olay yerine gelerek yıkılma tehlikesi olan binanın bulunduğu sokağı barikatlarla güvenlik çemberine alırken, Kemeraltı Caddesi’nin Beşiktaş istikametini de araç trafiğine kapattı.

Saatler önce insanlar o berberde tıraş olmuş
Yıkım ekibinde görevli Abdullah Ergün, yıkımdan yalnızca birkaç saat önce insanların o berberde tıraş olduğunu ve olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü söyleyerek, “Akşam saatlerinde berberin üst katında çökme meydana geldi. Çok şükür, herhangi bir ölü ya da can kaybı yok. Güvenlik amaçlı etrafı koruma altına aldılar. Binada yalnızca berberin olduğu kat kullanılıyordu, geri kalan katlar boş. Bina yıkılacak, yıkımını da biz gerçekleştireceğiz. Yıkımın iki gün sürmesi bekleniyor. Tek tesellimiz, can kaybının olmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Binanın yıkımına başlandı
BEDAŞ ekiplerinin binanın elektrik akımını kesmelerinin ardından yıkım çalışmalarına kontrollü bir şekilde başlandı. Yıkım çalışmaların iki gün boyunca sürmesi bekleniyor.

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