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Beyoğlu'nda çökme riski olan binadaki esnaf: Yeni olan depremler binayı bu hale getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binanın zemin katındaki kafenin sahibi Baki Polat, "2014 ve 2016 da olan hafif İstanbul depremleri ve 2019 da yeni olan depremler binayı bu hale getirdi" dedi.

Ali ABLAY-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binanın zemin katındaki kafenin sahibi Baki Polat, "2014 ve 2016 da olan hafif İstanbul depremleri ve 2019 da yeni olan depremler binayı bu hale getirdi" dedi.
Beyoğlu'nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binada işletmesi olan esnaf, binanın durumu ile ilgili açıklama yaptı. 1998 yılından beri binada işletmecilik yaptığını belirten Baki Polat, "Tuvaletler var altta bodrumdaki mekanın tuvaletleri, orada taşıyıcılarda ve kolonlarda çok büyük yarılmalar oldu. Yani gözle görülür büyüklükte yarılmalar oldu. Binanın çoğu taşıyıcısı o bölgede mal sahiplerimizle bir istişare kurduk, benim üst katımda da ciddi çatlamalar oldu hatta raflarım düştü, duvarlar yarıldı, ilgileneceklerini söylediler. Daha sonra ciddi bir gelişme olmadı, ciddi bir iyileştirme olmadı. Biz de oraları onarıp işimize devam ettik. Daha sonra 2014 ve 2016 da olan hafif İstanbul depremleri ve 2019 da yeni olan depremler binayı bu hale getirdi. Burada kolon kesilmiş, duvarlar kaldırılmış iddiaları yalan, böyle bir şey yok. Zaten bizden sonraki üst katlarda kolon yok. Bu bina ray demirleriyle duruyor. Bir işlem olduysa da alt katlarda olmuştur. Onu da biz bilmiyoruz. Bu alt kat yeni kiralandı 1 seneye yakın oldu. Tadilat döneminde örtüldü, oraya belediyeden çalışma izni alarak örttüler ama içeride ne yapıldı ben bilmiyorum." dedi.

YIKILMA OLASILIĞI YÜKSEK
Sözlerine şu şekilde devam eden Polat, "Belediye ve anıtlar kurulu geldi, karar verecekler, yıkılma olasılığı yüksek. Yıkılmaktan taraftarlar, mal sahipleri de yıkmak taraftarı, sanırım bölge belediyemizde bunu istiyor. Güçlendirme için teklifler alıyorlar, firmalar geliyorlar, şu an bir firma daha bekleniyor. Eğer burayı kurtarırız derlerse güçlendirecekler yoksa aksi takdirde yıkılacak " diyerek ifade etti.

(FOTOĞRAFLI)

Beyoğlu'nda çökme riski olan binadaki esnaf: Yeni olan depremler binayı bu hale getirdi

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