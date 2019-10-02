HABER

Beyoğlu'nda çökme riskli binada inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 20:47 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bir bina çökme ihtimaline karşı kapatıldı.

Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir bina çökme ihtimaline karşı kapatıldı. Binanın bulunduğu Ayhan Işık sokak yaya girişine kapatılırken Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından yaptığı açıklamada Başkan Haydar Ali Yıldız, şunları söyledi:

"Bugün öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'nin ara sokağı diyebileceğimiz Ayhan Işık sokakta bir binanın ileriye doğru gelmesi şeklinde esnafımızdan belediyeye ihbar yapıldı. Bunun üzerine mühendis ve mimar arkadaşlarımız hemen buraya geldiler. Bina ile ilgili ön değerlendirmeden sonra içeride üç işletme bulunmaktaydı. Üç işletmeyle ilgili tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Şu an binanın nereden ileriye doğru geldiğine dair teknik inceleme yapılıyor. Bina eski, ikinci grup tarihi eser diyebileceğimiz sivil mimari örneklerden biri. Eski bir eser, eski bir mimari yapı. Bununla ilgili bir mukavemet çalışması yapılacak, en azından bölgedeki diğer yapılara bir zarar vermesin. Bina muhafaza edilebildiği şekliyle muhafaza edilebilsin. Bu çalışma tamamlanana kadar da bölgedeki beş, altı esnafımızın tahliyesini istedik. Gerekli mal sahipleriyle görüşmeyi yapıyoruz. Bölgedeki esnafımız can ve mal güvenliği için tahliye edilmiş durumda. Çalışma yapıldıktan sonra onların dükkanlarını açmalarına müsaade edilecek" dedi.

İNCELEMELERDEN SONRA YOL YAYA TRAFİĞİNE AÇILACAK

Başkan Yıldız, "Şu an malzemeler geldi. Gerekli geçişlerin sağlanması, esnafımızın tekrar dükkanını açabilmesi için bir tahkimat yapılacak. Tahkimat en kısa sürede tamamlandıktan sonra esnaf kendi dükkanını açabilecek. Yol da yaya trafiğine açılmış olacak." dedi.

PARTNER Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı
MHP Gemlik İlçe Başkanı Özcanbaz: "Biz olayın örgüt bağlantısının araştırılmasını istiyoruz"MHP Gemlik İlçe Başkanı Özcanbaz: "Biz olayın örgüt bağlantısının araştırılmasını istiyoruz"
Benzin döktü kendisini yaktı, 15 gün sonra öldüBenzin döktü kendisini yaktı, 15 gün sonra öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Pençe Harekatı'nın bilançosu

MSB açıkladı! Pençe Harekatı'nın bilançosu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar rest çekti: Oyalama olursa...

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Son dakika: Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Son dakika: Beykoz Anadolu Kavağı’nda orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.