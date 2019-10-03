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Beyoğlu’nda çökme tehlikesi sebebiyle boşaltılan tarihi binanın kolonları güçlendirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 00:41 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda bulunan 5 katlı tarihi bina, kolonları ile kirişlerinde oluşan çatlaklar ve kaymalar nedeniyle belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Beyoğlu’nda çökme tehlikesi sebebiyle boşaltılan tarihi binanın kolonları güçlendirildi

Beyoğlu’nda bulunan 5 katlı tarihi bina, kolonları ile kirişlerinde oluşan çatlaklar ve kaymalar nedeniyle belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Gece saatlerinde binanın kolonlarında güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalara sabah saatlerinde devam edilmek üzere ara verildi.

Gündüz saatlerinde Beyoğlu Ayhan Işık Sokak içerisinde taşıyıcı kolanlarda çatlama ve kaymaların oluştuğu tespit edilen bina güvenlik amacıyla tahliye edilmişti. Akşam saatlerinden itibaren çalışmaların devam ettiği binada kolon güçlendirme çalışmaları yapıldı. Tarihi binanın dış yüzeyinde de sıvaların döküldüğü görüldü. Ekipler, binanın 3’üncü katında yaklaşık 10 sene önce kolanlarda incelmelerin olduğu ve zamanla çatlakların buna bağlı olabileceği üzerinde duruyor.

Binada güçlendirme çalışmaları kapsamında kelepçe yapılacak. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmalar sona erdi. Yetkililerden alınan bilgiye göre çalışmalara sabah saatlerinden itibaren devam edilecek. Binanın olduğu yerde ise güvenlik önlemleri alındı.

Beyoğlu’nda çökme tehlikesi sebebiyle boşaltılan tarihi binanın kolonları güçlendirildi

Beyoğlu’nda çökme tehlikesi sebebiyle boşaltılan tarihi binanın kolonları güçlendirildi

Beyoğlu’nda çökme tehlikesi sebebiyle boşaltılan tarihi binanın kolonları güçlendirildi

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