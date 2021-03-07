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  4. Beyoğlu’nda ‘değnekçi’ operasyonu: 2 gözaltı

Beyoğlu’nda ‘değnekçi’ operasyonu: 2 gözaltı

07.03.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda değnekçilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Olay, Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerine meydana eldi.

Beyoğlu’nda değnekçilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerine meydana eldi. Cadde üzerine park eden sürücülerden zorla ücret talep edildiği şikayetleri üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmalar sonucu tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa G. ve Şakir Ü., 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 79. maddesi gereği adli işlem yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi’ne götürüldü.
Gözaltına alınan Şakir Ü. hakkında daha önceden bir kez, Mustafa G. hakkında ise 2 defa aynı konudan işlem yapıldığı belirlendi.

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