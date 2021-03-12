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  4. Beyoğlu’nda ‘değnekçi’ operasyonu: 2 gözaltı

Beyoğlu’nda ‘değnekçi’ operasyonu: 2 gözaltı

12.03.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda değnekçilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Olay, Beyoğlu Karaköy Ağaç Tulumba Sokak üzerine meydana eldi.

Beyoğlu’nda değnekçilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, Beyoğlu Karaköy Ağaç Tulumba Sokak üzerine meydana eldi. Cadde üzerine park eden sürücülerden zorla ücret talep edildiği şikayetleri üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmalar sonucu tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan A.A. ve İ.B. isimli şahsa araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak) maddesi gereğince toplam bin 304 TL para cezası kesildi. Ayrıca, aynı suç nedeniyle daha önce İ.B. isimli şahsa 5 kez, A.A. isimli şahsa ise 2 kez işlem yapıldığı öğrenildi.

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