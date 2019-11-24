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Beyoğlu'nda değnekçilik yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, değnekçilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Beyoğlu'nda değnekçilik yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda, değnekçilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlarını kamusal alana park eden vatandaşlara kendilerini otoparkçı olarak tanıtarak haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gümüşsuyu Mahallesi, Kemankeş Karamustafa Mahallesi ve Müeyyedzade mahallelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ramazan N, Mehmet Şerif Y, İsmet D. ve Anıl Y'yi yakaladı. Şüphelilerin üstünde 21 kontak anahtarı ve 2 yelek bulundu. Bu arada, gözaltına alınan İsmet D'nin Trafik Kanunu'na muhalefet, gasp ve kasten yaralama gibi suçlardan 10 kaydı olduğu belirtildi. "Korsan otoparkçılık" suçundan işlem yapılan zanlılar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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