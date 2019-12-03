HABER

Beyoğlu’nda dehşet anları: Cebindeki telefon için defalarca bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda Suriye uyruklu bir kişi cebindeki telefonu gasp etmek isteyen Filistin uyruklu bir şahıs tarafından defalarca bıçaklandı.

Beyoğlu’nda Suriye uyruklu bir kişi cebindeki telefonu gasp etmek isteyen Filistin uyruklu bir şahıs tarafından defalarca bıçaklandı. Saldırganın bıçak çektiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aynı gün içerisinde yakalanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 29 Kasım Cuma günü saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye vatandaşı Yazan Altourkmanı, sokak üzerinde yürürken yanına yaklaşan bir kişi tarafından gasp edilmek istendi. Şüpheli, Yazan Altourkmanı’nın cebindeki telefonu almak isteyince Altourkmanı kendisine karşı koydu ve ikili arasında boğuşma yaşandı. Bunun üzerine şüpheli elindeki bıçakla Altourkmanı’yı 3 ayrı yerinden bıçakladı. Altourkmanı aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli hiçbir şey alamadan olay yerinden uzaklaştı. Talihsiz adam o esnada sokaktan geçen vatandaşların kendisini fark etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Yazan Altourkmanı hastanede tedavi altına alınırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırgan aynı gün içerisinde yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheli şahısın kimliğini tespit etti. Polis, kimliği öğrenilen şahısın yaşadığı adresi belirledikten sonra, şüpheliyi aynı gün içerisinde Beyoğlu’ndaki adresinde kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin Filistin vatandaşı Islam A. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırganın Altourkmanı’ya bıçak çektiği anlar güvenlik kamerasında
Öte yandan, saldırganın bıçak çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheliyle mağdurun bir süre konuştuğu anlar yer alıyor. Daha sonra şüphelinin cebinden çıkardığı bıçakla Yazan Altourkmanı’yı gasp etmeye çalıştığı anlar görüldü.

PARTNERO işten aldığı maaşı açıkladıO işten aldığı maaşı açıkladı
Eski Türk Yıldızları pilotu hakkında 15 yıl hapis cezası istendiEski Türk Yıldızları pilotu hakkında 15 yıl hapis cezası istendi
Salihli'de kaçak kazıya suçüstüSalihli'de kaçak kazıya suçüstü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de cesedi gömerken yakalanan acil tıp teknisyeniyle ilgili yeni gelişme! 2 pitbull köpeğe el koyuldu

Cesedi gömerken yakalanmıştı! Yeni gelişme

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi yıkılıyor!

Depremde hasar görmüştü! Yıkılıyor

Terör örgütü PKK'da büyük panik! Cep telefonu kullanımı yasaklandı

Terör örgütünde büyük panik! Yasaklandı

Son dakika: TIR devrildi! TEM'in Edirne istikameti trafiğe kapandı

TEM'i kilitleyen kaza! Yol kapandı

SGK'nın 5 milyon lira zarara uğratması ile ilgili soruşturma genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.