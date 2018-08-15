BEYOĞLU'NDA DENİZE DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Beyoğlu'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi, uzun arayışların ardından denize düşen kişiyi bularak iskeleye çıkardı.
Galata Köprüsü'nde alkol aldığı iddia edilen M.D. isimli kişi saat 01.30 sıralarında dengesini kaybederek denize düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi, uzun süre suda M.D.'yi aradı. Yarı baygın halde bulunan M.D. bota alınarak Karaköy İskelesi'ne çıkarıldı.
SAĞLIK EKİPLERİ UZUNa SÜRE KALP MASAJI YAPTI
M.D.'nin karaya çıkarılmasının ardından sağlık ekipleri M.D.'yi hayata tutundurmak için yoğun çaba sarfetti. Yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılan M.D. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ambulansla Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.D'nin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
M.D.'nin düştüğünü gören bir kişi polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Görüntü dökümü:
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-Deniz polisi
-Sağlık ekiplerinin kalp masajı yapması
-Polis ekiplerinin çalışması
-M.D.'nin ambulansa taşınması
-Toplanan vatandaşlar
-Bir kişinin karakola götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler
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