HABER

Beyoğlu'nda denize düşen kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi denize düştü.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) BEYOĞLU'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi, uzun arayışların ardından denize düşen kişiyi bularak iskeleye çıkardı. Galata Köprüsü'nde alkol aldığı iddia edilen M.D. isimli kişi saat 01.30 sıralarında dengesini kaybederek denize düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi, uzun süre suda M.D.'yi aradı. Yarı baygın halde bulunan M.D. bota alınarak Karaköy İskelesi'ne çıkarıldı. SAĞLIK EKİPLERİ UZUNa SÜRE KALP MASAJI YAPTI M.D.'nin karaya çıkarılmasının ardından sağlık ekipleri M.D.'yi hayata tutundurmak için yoğun çaba sarfetti. Yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılan M.D. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ambulansla Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.D'nin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. M.D.'nin düştüğünü gören bir kişi polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

PARTNERÜnlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...Ünlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...
Gazeteci Mehmet Barlas: Bu iş böyle giderse iPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacakGazeteci Mehmet Barlas: Bu iş böyle giderse iPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.