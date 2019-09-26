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Beyoğlu'nda deprem korkusu yaşayanlar parklarda toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 21:45 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Beyoğlu'nda vatandaşlar parklarda toplandı.

Beyoğlu'nda deprem korkusu yaşayanlar parklarda toplandı

Mustafa BAKIRHA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Beyoğlu'nda vatandaşlar parklarda toplandı. Bazı vatandaşların evcil hayvanlarını da beraberinde getirdikleri görüldü.
İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar soluğu parklarda aldı. Beyoğlu'nda evlerine girmeye korkan vatandaşlar, aileleriyle birlikte Kasımpaşa ve Hasköy Sahili'nde bulunan parklara akın etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar parklarda kalacaklarını söyleyen vatandaşlar, depremden korktuklarını ifade etti.

PAPAĞANI İLE SOLUĞU PARKTA ALDI
Kasımpaşa'da bulunan parka ailesiyle gelip, papağanını da yanına alan Lokman Yavuz, depremde büyük korku yaşadıklarını söyledi. Yavuz, “Sesinden korktuk. Kendimizi parka attık. Deprem anında evde idik. Çok şiddetli deprem oldu. Çocuklar korktu hemen parka getirdim. Bir iki saat bekleyeceğiz bir şey olmazsa eve gideceğiz. Papağanımı da yanımda getirdim. Şu papağan bile öyle bir olayla karşılaşmak istemez" dedi.

“99 DEPREMİNİ YAŞIYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM"
Ailesi ile birlikte parkta bekleyen Aylin Çoban, “Korktuk endişeliyiz. Yeniden deprem olur diye duyumlar alıyoruz. Kendimizi güvence altına almaya çalışıyoruz. Ne kadar parkta bekleyeceğimizi kalacağımızı bilmiyoruz. Değişik değişik duyumlar alıyoruz. Korkuyoruz. 99 depreminde çok korkmuştum. Bugün de o günü yaşıyormuş gibi hissettim. Ben en üst katta oturuyorum. Neye uğradığımı şaşırdım. Beşik gibi sallandık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Parklardaki vatandaşlardan detaylar
-Papağanı ile parka gelen aile ve papağandan detaylar
-Papağan ile gelen Lokman Yavuz rop
-Aylin Coşkun röportaj
Genel ve detaylar

Beyoğlu'nda deprem korkusu yaşayanlar parklarda toplandıBeyoğlu'nda deprem korkusu yaşayanlar parklarda toplandıBeyoğlu'nda deprem korkusu yaşayanlar parklarda toplandıBeyoğlu'nda deprem korkusu yaşayanlar parklarda toplandı

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