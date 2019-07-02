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Beyoğlu’nda doğalgaz kaçağı mahalleyi sokağa döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 08:24 | Son Güncelleme

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesinde, ‘doğalgaz patlaması’ sesleriyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

Beyoğlu’nda doğalgaz kaçağı mahalleyi sokağa döktü

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesinde, ‘doğalgaz patlaması’ sesleriyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa döküldü. Daha sonra doğalgaz kaçağı olduğu anlaşılınca mahalleli rahat nefes aldı.
Olay, saat 02.30 sularında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Elmas Traş Sokaktaki 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bahçesindeki doğalgaz kutusunda kaçak meydana geldi. Kaçağı fark eden bina sakinlerinden biri panikle dışarı çıkıp, ‘doğalgaz patlaması’ var deyince, mahalleli panikle sokağa döküldü.
Her yer saran kokudan ağız ve burunlarını kapatan vatandaşlar, kaçağın meydana geldiği yerden uzaklaştı.
Olayın haber verilmesi üzerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kaçağı keserek durumu kontrol altına aldı.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, durumun kontrol altına alınmasının ardından vatandaşlar evlerine döndü.
Vatandaşların bağırışlarıyla uyandıklarını belirten Abdurrahim Demir, “Uyuyorduk, birden ‘doğalgaz patlaması var’ diye bir ses geldi. O panikle mahalleli sokağa döküldü. Bir baktık sokakta doğalgaz kaçağı varmış. Yetkili kişileri aradık, onlar da geldi. Allah’a şükürler olsun yaralı yok” diye konuştu.

Beyoğlu’nda doğalgaz kaçağı mahalleyi sokağa döktü

Beyoğlu’nda doğalgaz kaçağı mahalleyi sokağa döktü

Beyoğlu’nda doğalgaz kaçağı mahalleyi sokağa döktü

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