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  4. Beyoğlu’nda eğlence mekanına baskın: 43 kişiye 149 bin lira cezası

Beyoğlu’nda eğlence mekanına baskın: 43 kişiye 149 bin lira cezası

09.01.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın yapan ekipleri, içeride eğlenen 43 kişiye toplam 149 bin 167 lira ceza uygulandı.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asmalı Mescit Mahallesi’nde dış tabelası olmayan bir eğlence mekanının açık olduğu ihbarını aldı.

Beyoğlu’nda kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın yapan ekipleri, içeride eğlenen 43 kişiye toplam 149 bin 167 lira ceza uygulandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asmalı Mescit Mahallesi’nde dış tabelası olmayan bir eğlence mekanının açık olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, içeriye girdiğinde müzik yayını yapıldığını, içeride ise sosyal mesafe kuralına da uyulmadan ve maske takılmadan oturulduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler içerideki 43 kişiye toplamda 149 bin 167 lira ceza uyguladı. İş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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