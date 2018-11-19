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Beyoğlu'nda erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 05:34 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda eğlence mekanının tuvaletinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ağa Mahallesi Sahne Sokak'taki eğlence mekanının tuvaletinde hareketsiz yatan kişiyi gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 40'lı yaşlardaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kişinin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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beyoğlu ceset

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