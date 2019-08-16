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Beyoğlu'nda erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 18:15 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda Türkmenistanlı bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'tan geçen vatandaşlar bir apartmandan kötü koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine apartmanda inceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, söz konusu kişinin öldüğünü belirledi.

Polis, cesedin 32 yaşındaki Türkmenistan Uyruklu Shakirjian P'ye olduğunu tespit etti. Ceset, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin 2 gündür olay yerinde olduğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili Shakirjian P'nin 2 arkadaşı, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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