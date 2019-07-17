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Beyoğlu’nda evlere dadanan hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 10:44 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda, girdikleri evlerden cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çalarak kayıplara karışan 2 hırsızdan biri yakalandı.

Beyoğlu’nda, girdikleri evlerden cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çalarak kayıplara karışan 2 hırsızdan biri yakalandı. Farklı tarihlerde 5 farklı evde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı. Çaldıkları malzemelerle, evden çıkan zanlıların sokaktaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, on gün önce ilçeye bağlı Hacı Mimi Mahallesindeki bir evden gece saat 00:30 sıralarında hırsızlık ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu evden cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve kulaklık çalındığı bilgisini aldı. Ardından hemen çalışma başlatarak çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeyen polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin 2 kişi olduğunu tespit etti.

Farklı tarihlerde 5 ayrı evde hırsızlık yapmış
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 şüpheli binadan peş peşe çıkarken, zanlılardan birinin yüzünü eliyle kapatarak yürümesi dikkat çekiyor. Yapılan çalışmalarda hırsızlık zanlılarından Mehmet Y.(21)’yi aynı gün Çukur Mahallesindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Mehmet Y.’nin, farklı tarihlerde 5 evden hırsızlık yaptığı ve adam yaralama suçundan poliste kaydı bulunduğu ortaya çıkarıldı.
Evlere danan hırsız tutuklandı
Gözaltına alınan Mehmet Y. emniyete götürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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