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Beyoğlu’nda Faslı turistten ’Jet Ski’ anahtarı ve para çalan şahıslar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:24 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda küçük çocuklara hırsızlık yaptıran şüpheliler yakalandı.

Beyoğlu’nda Faslı turistten ’Jet Ski’ anahtarı ve para çalan şahıslar tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda küçük çocuklara hırsızlık yaptıran şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 27 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Beyoğlu İmrahor Mahallesinde bulunan ’Miniatürk Müzesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler müzenin içerisinde bir bankta oturan Fas uyruklu Sait L. (36)’ün yanına gelerek kendisiyle sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra şüphelilerin yanındaki küçük yaştaki çocuk, Sait L.’nin dalgınlığını fırsat bilerek bankın üzerinde bulunan çantayı alarak uzaklaştı. Bir süre sonra şüpheliler de Sait L.’nin yanından ayrılarak oradan uzaklaştı. Durumu fark eden Sait L. soyulduğunu anlayınca polise başvurdu. Olay yerine gelen polisin, müzede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından şüpheli şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Çalınan çantanın içinde ‘Jet ski’ anahtarı da varmış
Mağdur Sait L.’nin polise verdiği ifadede, çantasının içerisinde 10 bin TL değerinde cep telefonu, 2 bin TL, 300 Avro, kimlik kartları ve pasaportla birlikte, ülkesinde bulunan ‘Jet Ski’ ve motosiklete ait anahtarların bulunduğunu söylediği öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde şüphelilerin adresleri tespit edildi. Ekipler, önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla olayla ilgisi olduğu belirlenen Remziye D. (33), Emrah D. (26) ve S.D. (13)’ü yakaladı.

Remziye D. ve Emrah D. Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki S.D. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Remziye D. ve Emrah D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, küçük yaştaki S.D. ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polisin, olayla ilgisi olduğu belirlenen diğer şüpheli yakını yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin Sait L.’nin yanına geldiği, ardından yanlarındaki çocuğun ayakkabısını bağlama bahanesiyle yere eğildiği, bir süre sonra bankın üzerinde bulunan çantayı alarak oradan uzaklaştığı görüldü.

Beyoğlu’nda Faslı turistten ’Jet Ski’ anahtarı ve para çalan şahıslar tutuklandı

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