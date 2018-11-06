HABER

Beyoğlu'nda feci kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 16:42 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda kaza yapan araçlardan biri yol kenarındaki kişiye çarptı.

Beyoğlu'nda feci kaza kamerada

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda kaza yapan araçlardan biri yol kenarındaki kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Unkapanı istikametine ilerleyen taksi, ters yönden gelip U dönüşü yapmak için yola giren bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan taksi, yolda yürüyen bir vatandaşa çarptıktan sonra trafik yön tabelasına çarparak durdu. Taksinin çarptığı yaya havaya savrularak yere düştü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazaya karışan sürücüleri ifadesi için polis merkezine götürdü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İki aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters yönden gelen otomobilin bir anda yola çıkması, kendi yolunda ilerleyen taksinin bu otomobile çarpması, savrulan taksinin yolda yürüyen bir yayaya çarptıktan sonra tabelaya çarparak durması yer aldı.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda feci kaza kameradaBeyoğlu'nda feci kaza kameradaBeyoğlu'nda feci kaza kameradaBeyoğlu'nda feci kaza kamerada

Ünlü oyuncudan üstsüz protestoÜnlü oyuncudan üstsüz protesto
Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltıGaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı
İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı: Sevdim, bağışladım ama birilerinin öncelikleri başkaydıİtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı: Sevdim, bağışladım ama birilerinin öncelikleri başkaydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.