Beyoğlu'nda feci kaza kamerada

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda kaza yapan araçlardan biri yol kenarındaki kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Unkapanı istikametine ilerleyen taksi, ters yönden gelip U dönüşü yapmak için yola giren bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan taksi, yolda yürüyen bir vatandaşa çarptıktan sonra trafik yön tabelasına çarparak durdu. Taksinin çarptığı yaya havaya savrularak yere düştü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazaya karışan sürücüleri ifadesi için polis merkezine götürdü. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA İki aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters yönden gelen otomobilin bir anda yola çıkması, kendi yolunda ilerleyen taksinin bu otomobile çarpması, savrulan taksinin yolda yürüyen bir yayaya çarptıktan sonra tabelaya çarparak durması yer aldı.

