Beyoğlu'nda geçersiz oyların yeniden sayılması kararı

Üç ayrı dilekçeyle sunulan bu itirazların, Beyoğlu İlçe Seçim Kurullarınca reddedildiği ve İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurulduğu ve taleplerin kısmen kabul edildiği bilgisi verilen kararda, bu itirazlarla ilgili verilecek kararın İstanbul genelinde aynı sebebe dayanan itirazlar hakkında, farklı uygulama ve sonuçlar doğmaması gözetilerek verildiği ifade edildi.

Kurul kararında, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş'un, Beyoğlu 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarına başvurarak, oy sayım ve döküm işlemleriyle sandık sonuç tutanaklarının yeniden düzenlenmesi, geçersiz oyların yeniden sayılması, tutanaktaki hataların düzeltilmesi ve İBB Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün sayılarak birleştirme tutanaklarının buna göre düzeltilmesine karar verilmesi yönünde itirazda bulunduğunu hatırlattı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Seçim Kurulu, Beyoğlu'nda geçersiz oyların yeniden sayılması ve geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na ilişkin tüm oyların da yeniden sayıma tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Taleplerin kısmen kabul edildiği, sandık sonuç tutanaklarına hatalı giriş yapıldığı iddialarına ilişkin, ilçe seçim kurulları tarafından resen düzeltmeler yapıldığı ve maddi hataların düzeltilmesi için her zaman işlem yapılabileceği aktarılan kararda, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nun bu yöndeki ret kararının kaldırılması talebinin reddine karar verdi.

Tüm oyların yeniden sayılması talebinin de, gerekçesi ve delili olmadığı gerekçesiyle reddine hükmedilen kurul kararında, geçersiz oylar yönünde ise, "çokun içinde az vardır" kuralı uyarınca 298 sayılı yasanın 105. maddesinin 2. fıkrasındaki, "geçersiz sayılan oy pusulası sayısı ve geçersizlik sebebi işlenmek zorundadır" hükmüne göre, bu hususların sonuç tutanaklarına hiç yazılmadığı gerekçesiyle, geçersiz oyların yeniden sayılmasına, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulları kararlarının bu yönden kaldırılmasına karar verildi.

Kararda, "Ancak seçim torbasının açılmasından sonra geçersiz oylar ayrı şekilde bağlanıp mühürlenmediği ve diğer oylarla karıştırıldığı veya ilgili tutanaktaki geçersiz oy sayısının tutanakta yazılandan eksik ya da fazla olması ve bu şekilde geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıkta Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin tüm oyların yeniden sayılarak sandık sonuç tutanağının yeniden düzenlenmesi gerektiğine, YSK'nın 3 Nisan 2019 tarihli kararı, 3. maddesi uyarınca yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi." denildi.

