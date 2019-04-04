HABER

Beyoğlu'nda geçersiz oyların yeniden sayılması kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 21:50 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda geçersiz oyların yeniden sayılması, tutanaktaki hataların düzeltilmesi ve İBB Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün sayılması taleplerine ilişkin karar veren İstanbul İl Seçim Kurulu, talepleri kısmen kabul ederek, Beyoğlu'nda geçersiz oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı - Kurul ayrıca, geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıktaki İBB Başkanlığı'na ilişkin tüm oyların yeniden sayıma tabi tutulmasına yönelik de hüküm kurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Seçim Kurulu, Beyoğlu'nda geçersiz oyların yeniden sayılması ve geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na ilişkin tüm oyların da yeniden sayıma tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Kurul kararında, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş'un, Beyoğlu 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarına başvurarak, oy sayım ve döküm işlemleriyle sandık sonuç tutanaklarının yeniden düzenlenmesi, geçersiz oyların yeniden sayılması, tutanaktaki hataların düzeltilmesi ve İBB Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün sayılarak birleştirme tutanaklarının buna göre düzeltilmesine karar verilmesi yönünde itirazda bulunduğunu hatırlattı.

- "İstanbul'da farklı uygulama ve sonuçlar doğmaması gözetilerek.."

Üç ayrı dilekçeyle sunulan bu itirazların, Beyoğlu İlçe Seçim Kurullarınca reddedildiği ve İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurulduğu ve taleplerin kısmen kabul edildiği bilgisi verilen kararda, bu itirazlarla ilgili verilecek kararın İstanbul genelinde aynı sebebe dayanan itirazlar hakkında, farklı uygulama ve sonuçlar doğmaması gözetilerek verildiği ifade edildi.

Taleplerin kısmen kabul edildiği, sandık sonuç tutanaklarına hatalı giriş yapıldığı iddialarına ilişkin, ilçe seçim kurulları tarafından resen düzeltmeler yapıldığı ve maddi hataların düzeltilmesi için her zaman işlem yapılabileceği aktarılan kararda, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nun bu yöndeki ret kararının kaldırılması talebinin reddine karar verdi.

Tüm oyların yeniden sayılması talebinin de, gerekçesi ve delili olmadığı gerekçesiyle reddine hükmedilen kurul kararında, geçersiz oylar yönünde ise, "çokun içinde az vardır" kuralı uyarınca 298 sayılı yasanın 105. maddesinin 2. fıkrasındaki, "geçersiz sayılan oy pusulası sayısı ve geçersizlik sebebi işlenmek zorundadır" hükmüne göre, bu hususların sonuç tutanaklarına hiç yazılmadığı gerekçesiyle, geçersiz oyların yeniden sayılmasına, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulları kararlarının bu yönden kaldırılmasına karar verildi.

Kararda, "Ancak seçim torbasının açılmasından sonra geçersiz oylar ayrı şekilde bağlanıp mühürlenmediği ve diğer oylarla karıştırıldığı veya ilgili tutanaktaki geçersiz oy sayısının tutanakta yazılandan eksik ya da fazla olması ve bu şekilde geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıkta Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin tüm oyların yeniden sayılarak sandık sonuç tutanağının yeniden düzenlenmesi gerektiğine, YSK'nın 3 Nisan 2019 tarihli kararı, 3. maddesi uyarınca yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi." denildi.

Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor
Ataşehir'de deterjan fabrikasında yangınAtaşehir'de deterjan fabrikasında yangın
“Büyük Göç’e saatler kaldı“Büyük Göç’e saatler kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu seçim emsal karar geçersiz oylar sayılacak

En Çok Okunan Haberler

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.