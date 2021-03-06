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  4. Beyoğlu’nda gencin boğazından bıçaklandığı meydan kavgası kamerada

Beyoğlu’nda gencin boğazından bıçaklandığı meydan kavgası kamerada

06.03.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda çocuklar arasında başlayan kavga, aile üyelerinin de katılmasıyla meydan kavgasına dönüştü.

Beyoğlu’nda çocuklar arasında başlayan kavga, aile üyelerinin de katılmasıyla meydan kavgasına dönüştü. Bıçak, kemer ve süpürgenin kullanıldığı kavgada bir genç boğazından bıçakla yaralandı. Meydan kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 13.30 Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki ailenin parkta oynayan çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine aile üyeleri de parka gelince birbirlerine bıçak, kemer ve süpürge ile saldırdı.

Meydan kavgası kamerada
Kadınların da katıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Vatandaşların araya girmesiyle iki grup olay yerinden kaçtı. Yaralı genç, çağrılan ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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