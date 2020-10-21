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Beyoğlu’nda geniş kapsamlı korona virüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli’nin katılımıyla geniş kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı.

Beyoğlu’nda Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli’nin katılımıyla geniş kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı. İstiklal Caddesinde denetim yapan denetimde çok sayıda kişiye maske takmadığı için cezai işlem uygulandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınında vak’a sayılarındaki artış sonrası Beyoğlu’nda denetimler sıklaştırıldı. İlçe genelinde, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli’nin katılımıyla korona virüs denetimi yapıldı. İstiklal caddesinde maske denetimi yapan polis, maske takmayan vatandaşlara ve yabancı uyruklu kişilere cezai işlem uyguladı. Daha sonra ise Beyoğlu Kaymakam Demirelli ve ilçe emniyet müdürü, Cihangir’de cadde üzerinde bulunan dükkanları tek tek gezerek uyarılarda bulundu.

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