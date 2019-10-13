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Beyoğlu'nda gürültü ve ses denetimlerinin artırılması talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım: - "Beyoğlu'nda şu anda 2 esas sorun oluşturan konu vardır. Birincisi gürültü, ikincisi koku kirliliği. Buranın iyi bir şekilde denetlenmesi, 16.00'da çöplerin alınması, bacaların sulu sistemle izole edilip buradaki kötü kokuların ortadan kaldırılması, müzik yayınlarının disipline edilip caddenin yarısını kesen, yaya trafiğini kapatmayan disiplinli bir müzik yayınının olması arzumuz ve isteğimizdir" - "Denetim artınca Taksim ve İstiklal Caddesi daha farklı olacak. Eğer bu sorunlar çözülürse buraya talep daha fazla olacaktır. Burada ses ve koku kirliliğini önlerseniz turist sayısında da artış olacağına inanıyorum. Bu da turistlerin harcayacağı rakamı artıracak"

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, Beyoğlu'nda 2 sorun oluşturan konu olduğunu belirterek, ''Birincisi gürültü, ikincisi koku kirliliği. Buranın iyi bir şekilde denetlenmesi, 16.00'da çöplerin alınması, bacaların sulu sistemle izole edilip buradaki kötü kokuların ortadan kaldırılması, müzik yayınlarının disipline edilip, caddenin yarısını kesen, yaya trafiğini kapatmayan, disiplinli bir müzik yayınının olması arzumuz ve isteğimizdir.'' dedi.

Hışım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyoğlu'nun Türkiye'nin bir mozaiği ve yansıması olduğunu söyledi.

Beyoğlu'nun, kültür-sanat mekanları, var olan konsolosluklar ve diğer unsurlarıyla Türkiye'nin bir numaralı ilçesi olduğunu belirten Hışım, ''Beyoğlu turizmle kalkınan, turizmle ayakta duran bir bölgedir. Sadece Talimhane bölgemizde 50 bin yatak vardır.'' diye konuştu.

Hışım, Beyoğlu'nda son zamanlarda Arap turist sayısının çoğunlukta olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

''Bu artış ise lahmacun, kebap ile bu tarz yiyecek ve içecekleri ön plana çıkarmaktadır. Bunlar ön plana çıkınca bunları üreten iş yerlerinin bacalarından çıkan dumanlar ve kirlilik Beyoğlu'nu maalesef olumsuz etkilemeye başladı. Bunun önünü alabilmek için baca sisteminde sulu sistemi yaparak bu işi çözeceğimize inanıyoruz. Beyoğlu'ndaki ana arterlerimizdeki İstiklal Caddesi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bölgedir.

Beyoğlu'nda şu anda 2 esas sorun oluşturan konu vardır. Birincisi gürültü, ikincisi koku kirliliği. Buranın iyi bir şekilde denetlenmesi, 16.00'da çöplerin alınması, bacaların sulu sistemle izole edilip buradaki kötü kokuların ortadan kaldırılması, müzik yayınlarının disipline edilip caddenin yarısını kesen, yaya trafiğini kapatmayan disiplinli bir müzik yayınının olması arzumuz ve isteğimizdir. Eğer ses ve koku kirliliği denetimi artırılırsa Taksim'in de cazibesi artar. Bu nedenle buranın cazibesinin daha da artabilmesi için bu iki konunun ivedilikle çözülmesi, konuların daha da iyi denetlenmesi gerekmektedir.''

- ''Dükkanlara 20 bin liralık filtre takılmıyor''

Hışım, Beyoğlu'nun Türkiye'nin yüzü olduğunu, bu nedenle ilçeye yapılacak her yatırımın Türkiye'ye artı değer katacağını ifade etti.

İstiklal Caddesi'nde dükkanlara 1-2 milyon liralık dekorlar yapıldığını anlatan Hışım, ''Bu dükkanlara bu kadar masraf yapılıyor ama 20 bin liralık filtre takılmıyor. Eğer belediyeler bu konuda iyi bir denetleme yapılırsa bu işin çözüleceğine inanıyorum. Çünkü uluslararası markaların yurt dışında bu filtre sistemini kullanıp burada kullanmaması tamamen belediyelerin bu konuya verdikleri değerle orantılıdır.'' ifadesini kullandı.

Hışım, gürültü ve koku denetimlerinin artmasının bölgenin de faydasına olacağını kaydederek, ''Denetim artınca Taksim ve İstiklal Caddesi daha farklı olacak. Eğer bu sorunlar çözülürse buraya talep daha fazla olacaktır. Burada ses ve koku kirliliğini önlerseniz turist sayısında da artış olacağına inanıyorum. Bu da turistlerin harcayacağı rakamı artıracak.'' değerlendirmesini yaptı.

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