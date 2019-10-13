Beyoğlu'nda gürültü ve ses denetimlerinin artırılması talebi

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, Beyoğlu'nda 2 sorun oluşturan konu olduğunu belirterek, ''Birincisi gürültü, ikincisi koku kirliliği. Buranın iyi bir şekilde denetlenmesi, 16.00'da çöplerin alınması, bacaların sulu sistemle izole edilip buradaki kötü kokuların ortadan kaldırılması, müzik yayınlarının disipline edilip, caddenin yarısını kesen, yaya trafiğini kapatmayan, disiplinli bir müzik yayınının olması arzumuz ve isteğimizdir.'' dedi.

Hışım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyoğlu'nun Türkiye'nin bir mozaiği ve yansıması olduğunu söyledi.

Beyoğlu'nun, kültür-sanat mekanları, var olan konsolosluklar ve diğer unsurlarıyla Türkiye'nin bir numaralı ilçesi olduğunu belirten Hışım, ''Beyoğlu turizmle kalkınan, turizmle ayakta duran bir bölgedir. Sadece Talimhane bölgemizde 50 bin yatak vardır.'' diye konuştu.

Hışım, Beyoğlu'nda son zamanlarda Arap turist sayısının çoğunlukta olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: