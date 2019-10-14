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Beyoğlu’nda güven timlerinden asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 16:29 | Son Güncelleme

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde genel asayiş uygulaması yaptı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde genel asayiş uygulaması yaptı. Şüpheli görülen şahıslar durdurularak GBT sorgulaması yapıldı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, vatandaşların güvenliği için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde aralıksız bir şekilde görev yapmayı sürdürüyor. Güven Timleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde genel asayiş uygulaması yaptı. Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı şüpheli gördükleri şahısları durdurarak GBT sorgulamaları yaptı. Yapılan sorgulamalar ve tedbirlerin gerçekleşebilecek asayiş olaylarını önleme amaçlı olduğu öğrenildi.

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