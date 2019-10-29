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Beyoğlu’nda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 23:57 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Otobüste bulunan yolcular ise yaralanmadan kazayı atlattı.

Beyoğlu’nda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, 23.00 sıralarında Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Hasköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sütlüce istikametine giden seyir halinde olan halk otobüsü ile diğer yöne seyir halinde olan sürücüsünün ismi belli olmayan otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sebebiyle otomobilde bulunan sürücü araçta sıkıştı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Otobüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya karışan otobüsün ön kısmında ise hasar oluştu. Otomobilin kaput kısmı ağır hasar gördü. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan Hasköy Caddesi itfaiye ekiplerinin temizlemesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul beyoğlu trafik kazası

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