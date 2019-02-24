Beyoğlu'nda hırsızlık

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda girdiği bir evden 2 dizüstü bilgisayar, tablet, 500 avro ve 200 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 12 Şubat'ta Bereketzade Mahallesi'nde bir eve giren şüpheli 2 dizüstü bilgisayar, tablet, 500 avro ve 200 lira çaldı. Şikayet üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının meydana geldiği apartmandaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli H.Ö'yü (37) 18 Şubat'ta Perşembe Pazarı'nda yakaladı.

Yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilen şüphelinin emniyette, uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak, ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma suçuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, karşılıksız yararlanma ve kasten yaralama suçlarından suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

