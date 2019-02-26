İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi ile Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen "Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları" temalı resim sergisi ziyarete açıldı.

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'ndaki sergide Hırvat ressam Miljenko Bengez'in 25 eseri yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Sanat Galerisinin pek çok büyük sanatçının eserlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Demircan, böylesine önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Dünyanın farklı şehirlerinden, farklı mimari parçalar, farklı renkler büyük bir yetkinlikle yorumlanmış" diyen Demircan, sanatın aynı zamanda modern dünyanın yaşama biçimine, tekdüzeliğine, kimlikleri yok edici karakterine de bir meydan okuma olduğunu sözlerine ekledi.

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Ivan Mirkovic de yaptığı kısa selamlama konuşmasında, bu sergide bulunmanın kendisi için çok büyük bir onur olduğunu dile getirerek, bunun Türkiye’de düzenlenen en büyük sergilerden birisi olduğunu söyledi.