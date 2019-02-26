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Beyoğlu'nda "Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları" resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 22:03 | Son Güncelleme

Hırvat ressam Miljenko Bengez'in 25 eserinin yer aldığı sergi izlenime sunuldu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi ile Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen "Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları" temalı resim sergisi ziyarete açıldı.

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'ndaki sergide Hırvat ressam Miljenko Bengez'in 25 eseri yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Sanat Galerisinin pek çok büyük sanatçının eserlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Demircan, böylesine önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Dünyanın farklı şehirlerinden, farklı mimari parçalar, farklı renkler büyük bir yetkinlikle yorumlanmış" diyen Demircan, sanatın aynı zamanda modern dünyanın yaşama biçimine, tekdüzeliğine, kimlikleri yok edici karakterine de bir meydan okuma olduğunu sözlerine ekledi.

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Ivan Mirkovic de yaptığı kısa selamlama konuşmasında, bu sergide bulunmanın kendisi için çok büyük bir onur olduğunu dile getirerek, bunun Türkiye’de düzenlenen en büyük sergilerden birisi olduğunu söyledi.

Hırvatistan’ın en genç Avrupa Birliği üyesi olmasının yanı sıra bir Akdeniz ülkesi olduğunun altını çizen Mirkovic, bu resim sergisi ile Hırvatistan ile Türkiye arasındaki Akdeniz bağına vurgu yapılmak istendiğini vurguladı.

Sanatçı Miljenko Bengez de katılımcılara teşekkür ederek, Türkiye’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılışa, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı.

Miljenko Bengez 1954 yılında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de doğdu. 1987 yılında Slovenya Ljubljana'da ilk solo sergisini gerçekleştiren sanatçı, 1997'den bu yana İtalya Milano'daki L'Incisione Galerisi'nde yaptığı ipek üzerine baskı düzenleme çalışmaları neticesinde "BENGEZ" adında bir monografi yayımladı. Bugüne kadar 80’'den fazla sergi açan sanatçının eserleri; Avrupa, Amerika ve Japonya’daki birçok özel koleksiyonun parçasıdır. Miljenko Bengez aynı zamanda 1994 yılından beri Hırvat Sanatçılar Birliği'nin üyesidir.

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Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Beyoğlu Belediyesi Hırvatistan İstanbul Başkonsolosluğu

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