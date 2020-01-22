HABER
  4. Beyoğlu’nda iki grup arasındaki silahlı çatışma: 3 yaralı

Beyoğlu’nda iki grup arasındaki silahlı çatışma: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 04:00 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Lüks otomobil içindeki bir kişiyi vuran şahıs, yaralanarak kayıplara karıştı. Çatışmada yaralanan iki şahıs ise hastanelere kaldırıldı.
Olay saat 01.15’te Beyoğlu İlçesi Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı çatışma başladı.
Plakası belli olmayan bir araç içinde bulunan kişi veya kişiler 34 BRS 13 plakalı otomobil içinde bulunan Z. B. isimli şahsı silahla yaraladı. Z.B. kendisine silahla saldırılması üzerine silahına sarılarak kendini yaralayan kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.
Caddedeki silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç içinde Z.B. adlı kişiyi yaralayan şahıs, daha sonra yaralı bir şekilde kaçtı. Çatışmada yaralanan iki kişide hastaneye kaldırıldı.
Daha sonra cadde üzerinde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında çevrede çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü. Güvenlik ve olay yeri çalışması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay yerinden yaralanarak kaçan bir kişi her yerde aranıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
İstanbul kar yağışını tetikte bekliyorİstanbul kar yağışını tetikte bekliyor
Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 3 yaralıBeyoğlu'nda silahlı çatışma: 3 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı

İstanbul'da markete EYP'li saldırı!

Kırklareli’nde ağaçlık alanda 6 çanta uyuşturucu bulundu

Sır olay! Ağaçlık alanda bulundu

TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Ülkenin gündemine oturdu! Küçük kız tacizciden böyle kurtuldu

Küçük kızın tacizciden kurtulma anı kamerada!

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

'Vurulan iğne kör etti!' Sayı 36'ya yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.