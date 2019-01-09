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Beyoğlu'nda iki katlı bina alev alev yandı; yangını taşladılar(Ek bilgiyle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 23:29 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda iki katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu'nda iki katlı bina alev alev yandı; yangını taşladılar(Ek bilgiyle)

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda iki katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayan 4 kişi son andan kendisini dışarıya atarak kurtulurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çevredekilerin binadan yükselen alevleri taşlayarak söndürmeye çalıştıkları kameraya yansıdı.
Yangın, Bostan Mahallesi Kurdela Sokak'ta bulunan 2 katlı kagir binada saat 20.15 sıralarında çıktı. İlk katta başlayan yangında alevler kısa sürede ikinci katı sardı. Evde bulunan 4 kişi, son anda kendilerini dışarıya atarak kurtuldu. Bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü ve kısa süreli bir panik yaşandı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangını gören Serdar İnan, "Kahvedeydik, sesler gelince hemen buraya geldik. Baktık ki, yangın çıkmış. Allah'tan içeridekiler kendilerini kurtarmış. Baya bir alev aldı. Sonra itfaiyeye, ambulansa haber verdik, geldiler. Ölen ya da yaralanan olmadı" diye konuştu.

TAŞLAYARAK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR
Binayı saran alevler vatandaşların cep telefonu kamerasına kaydedildi. Çevredekilerin binadan yükselen alevleri taşlayarak söndürmeye çalıştıkları kameraya yansıdı.
(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda iki katlı bina alev alev yandı; yangını taşladılar(Ek bilgiyle)

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