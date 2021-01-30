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Beyoğlu’nda iki katlı binada yangın

30.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda iki katlı binada yangın çıktı.

Beyoğlu’nda iki katlı binada yangın çıktı. Kilometrelerce uzaktan görülen yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.
Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Bezirgan Sokak’ta bulunan iki katlı binada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan binanın yanında başka binaların da bulunması sebebiyle itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Yangının diğer binalara sıçramasını engellemek için yoğun uğraş veren ekiplerin müdahalesiyle alevler içerisinde kalan bina söndürüldü.

Can havliyle kendilerini dışarı attılar
Evde yaşayan Osman Şengül ve oğlu Adem Şengül’ün ise yara almadan kendilerini dışarı attıkları öğrenildi. Yangının sobadan ya da çamaşır makinesinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kilometrelerce uzaktan görüldü
İki katlı binadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü, o anlar bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, hızlı bir şekilde büyüyerek çevreyi saran dumanlar havadan görüntülendi.

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