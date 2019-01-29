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Beyoğlu'nda ikinci kata tırmanan hırsız güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 20:28 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda İran uyruklu bir kişinin evine farklı tarihlerde 2 kez giren bir kez de teşebbüste bulunan iki hırsızdan biri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu'nda ikinci kata tırmanan hırsız güvenlik kamerasında

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda İran uyruklu bir kişinin evine farklı tarihlerde 2 kez giren bir kez de teşebbüste bulunan iki hırsızdan biri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızın binaya tırmanışı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde İran uyruklu S.A'nın evine farklı tarihlerde hırsız girdi. S.A'nın ihbarı üzerine çalışmalara başlayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
Kayıtlarda üst katlara örümcek gibi tırmananın 8 ayrı suçtan kaydı bulunan Ö.Ü. olduğunu belirleyen ekipler, Ö.Ü'yü Tarlabaşında gözaltına aldı. Ö.Ü., sorgusunun ardından sevkedildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRÜMCEK HIRSIZ
Hırsızın binaya örümcek gibi tırmanıp girişi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin binanın önüne geldiği görüyor. Bir süre etrafı kolaçan eden şahıs kimsenin olmadığından emin olduktan sonra binaya adete örümcek gibi tırmanıyor. Daha sonrada kendisini aşağıda bekleyen arkadaşına evden çaldıklarını pencereden atıyor. Aşağıda bekleyen diğer hırsızda atılan eşyaları alıp gidiyor.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda ikinci kata tırmanan hırsız güvenlik kamerasındaBeyoğlu'nda ikinci kata tırmanan hırsız güvenlik kamerasındaBeyoğlu'nda ikinci kata tırmanan hırsız güvenlik kamerasındaBeyoğlu'nda ikinci kata tırmanan hırsız güvenlik kamerasında

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