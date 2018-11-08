BEYOĞLU'NDA İLGİNÇ OLAY: SINAVA YETİŞMEK İÇİN CANINI TEHLİKEYE ATTI (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda üzerine kapı kilitlenen üniversite öğrencisi genç, sınava yetişmek için pencereden atlamak istedi. Pencerede mahsur kalan genç, belediyenin uzattığı sepetli vinçle kurtarılırken sınava ise polis aracı ile yetiştirildi.
Olay, sabah saatlerinde Keçeci Piri Mahallesi, Duru Sokak'ta meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede ablasıyla yaşıyordu. İddiaya göre ablasının sabah kapıyı dışarıdan kilitleyip çıkmasıyla içeride mahsur kaldı. Vize sınavı olan genç, sınava yetişmek için pencereden sarkmak istedi. Ancak pencerede mahsur kaldı. Bu sırada yoldan tesadüfen geçen belediye ekibi genci fark etti. Genç, belediyeye ait sepetli vinçle pencereden indirildi. Üniversite öğrencisi polis aracıyla sınava götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Pencereden sarkan genç
(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)
-Binadan detay
-Görgü tanıkları ile röporta
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