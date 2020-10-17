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  4. Beyoğlu’nda inşaat işçilerinin kavgasında kan aktı: 1 ölü

Beyoğlu’nda inşaat işçilerinin kavgasında kan aktı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda sabah saatlerinde 3 saldırganın önceden kavgalı oldukları şahısların bulunduğu inşaatı basarak ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Beyoğlu’nda sabah saatlerinde 3 saldırganın önceden kavgalı oldukları şahısların bulunduğu inşaatı basarak ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobille kaçan 3 şahsı Fatih’te kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Ahbap Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kasım Kurt, Serdilhan Kurt ve Vedat Kurt çalışmak için sokak üzerindeki inşaata geldi. Şahıslar inşaata geldikten bir süre sonra kimliği belirsiz ve silahlı 3 saldırgan, inşaata gelerek taraflarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine saldırganlar silahlarını ateşledi.

Silahla inşaatı basıp terör estirdiler
Ortalığın karıştığı olayda Kasım Kurt, kolundan ve göğsünden aldığı isabetler sonucu ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından saldırganlar otomobille kaçarken, Kurt’un oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Kasım Kurt’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan ağır yaralı Kurt, yapılan tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede hayatını kaybetti
Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesini alarak olayı gerçekleştiren şahısların önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ise kovanları inceleyerek fotoğrafladıktan sonra delil torbasına koydu.

Beyoğlu polisi kısa sürede yakaladı
Öte yandan otomobille olay yerinden kaçan Hüsnü B, Reşit B. ve Ali B’yi yakalamak için çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahısları Fatih’te kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Etkisiz hale getirilen şahıslar emniyete götürüldü.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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