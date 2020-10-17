Beyoğlu’nda inşaat işçilerinin kavgasında kan aktı: 1 ölü

Beyoğlu’nda sabah saatlerinde 3 saldırganın önceden kavgalı oldukları şahısların bulunduğu inşaatı basarak ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobille kaçan 3 şahsı Fatih’te kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Ahbap Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kasım Kurt, Serdilhan Kurt ve Vedat Kurt çalışmak için sokak üzerindeki inşaata geldi. Şahıslar inşaata geldikten bir süre sonra kimliği belirsiz ve silahlı 3 saldırgan, inşaata gelerek taraflarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine saldırganlar silahlarını ateşledi.

Silahla inşaatı basıp terör estirdiler

Ortalığın karıştığı olayda Kasım Kurt, kolundan ve göğsünden aldığı isabetler sonucu ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından saldırganlar otomobille kaçarken, Kurt’un oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Kasım Kurt’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan ağır yaralı Kurt, yapılan tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybetti.