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BEYOĞLU'NDA IRAKLI GENCİ BIÇAKLAYIP PARA BULMASI İÇİN SERBEST BIRAKTILAR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 22:35 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda Iraklı 3 kişinin, kedisine kalacak yer ayarlayacaklarını söyleyerek boş bir eve götürdükleri vatandaşları olan bir kişiyi bıçaklayarak gasp ettikleri ileri sürüldü.

Haber: Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Beyoğlu'nda Iraklı 3 kişinin, kedisine kalacak yer ayarlayacaklarını söyleyerek boş bir eve götürdükleri vatandaşları olan bir kişiyi bıçaklayarak gasp ettikleri ileri sürüldü. Para bulması için yaralı genci gönderip, para bulup bulmadığını telefon ederek kontrol ettikleri iddia edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay, Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı bir kişi, kendisine kalacak yer bulmak için cadde üzerinde dolaşırken 3 Iraklı ile karşılaştı. Kendisine yer ayarlayabileceklerini söyleyen kişiler, Iraklı genci boş bir eve götürdü. 3 Iraklı, üzerinde para bulunmayan vatandaşlar olan kişiyi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak pasaportunu gasp etti. Ardından para bulup getirmesi için de onu yaralı olarak gönderdiler. Gasp edilen yaralı, caddeye çıktıktan sonra çevre esnafından yardım istedi. Esnafın polis ve sağlık ekiplerine haber verdiği ve ambulans beklediği sırada gaspçıların yaralıyı cep telefonundan sık sık arayıp parayı bulup bulmadığını sordukları ileri sürüldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı genci, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Çevrede esnaflık yapan Muharrem Çakar "Yaralı kişi telaşla gelip 'polis polis' dedi. Ben de hemen ambulansı ve polisi aradım. Sırtında ve kolunda kan izleri vardı. Çocuğun maddi durumu iyi, çocuğu ev bulma vaadiyle kandırmışlar. Boş bir eve götürmüşler. Üstünde yüklü para çıkmayınca pasaportunu alıp 'bize şu kadar para getireceksin' demişler. Kendisini bıçaklayanlar ile ikide birde telefonda görüşüyordu." dedi.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Bıçaklanan kişinin ambulansa alınması
-Yaralının ambulansta tedavisi
-Polis ve sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Caddeden detay görüntü
-olay yerinden genel ve yakın detaylar

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