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  4. Beyoğlu'nda İranlı garsonu kaçırıp ailesinden fidye isteyen 4 şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda İranlı garsonu kaçırıp ailesinden fidye isteyen 4 şüpheli yakalandı

02.11.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda İranlı Mostafa P'yi (30) kaçırıp ailesinden 10 bin dolar fidye istediği öne sürülen aynı ülke vatandaşı 4 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, turist olarak İstanbul'a gelen İran uyruklu Mına V'nin 17 Ekim günü polise başvurarak Beyoğlu'nda bir işletmede garson olarak çalışan kuzeni Mostafa P'den haber alamadıkları ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

İhbarı yapan Mına V, haber alamadıkları kuzeninin telefonundan ailesine, kuzeninin işkence gördüğüne dair görüntülerin gönderildiğini ve kendilerinden 10 bin dolar fidye istendiğini polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede, Mostafa P'nin Beyoğlu'ndaki günlük kiralanan bir aparta götürüldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 28 Ekim'de belirlenen adrese baskın düzenledi.

Operasyonda Mostafa P'yi kurtaran ekipler, İran uyruklu şüpheliler Morteza B. (31), Mılad B. (30), Hamıd G. (32) ve Mojtaba M'yi (41) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

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Beyoğlu gasp fidye

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